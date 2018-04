Feuer in Helmstedt gelegt, es gibt vier Verletzte

Helmstedt Die Serie von Brandstiftungen durch unbekannte Täter in der Walbecker Straße in Helmstedt ist in der Nacht zu Freitag fortgesetzt worden. Erneut stand ein leerstehendes Wohnhaus in Flammen, in dem es in den vergangenen Monaten schon mehrfach gebrannt hat. Vier Feuerwehrleute wurden im Zuge des...