Osterloh mahnt in Helmstedt

Helmstedt Ein Besinnen auf demokratische Grundwerte hat Bernd Osterloh am Samstag in Helmstedt angemahnt. Der VW-Konzernbetriebsratsvorsitzende war prominenter Festredner anlässlich des Arbeitnehmerempfangs der Stadt. In seiner Ansprache stellte er heraus, wie wichtig Arbeit für den sozialen Frieden sei und...