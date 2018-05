Geplantes Parkraum-Konzept lässt die Gedanken kreisen

Das Thema Parken in der Innenstadt Helmstedts wird die Verwaltung und Ratsgremien wohl noch monatelang beschäftigen. Was alle Redner im Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung am Donnerstagabend zu einem etwaigen Parkraum-Konzept äußerten, lässt sich auf den gemeinsamen Nenner bringen: „Es...