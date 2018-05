Spenden für Waisenhaus in Kamerun

Die Kirchengemeinde „El Bethel – Zion Ablaze For God“ besteht in Helmstedt seit vier Jahren. Ebenso feiert El Bethel das Waisenhaus in Wum in Kamerun vierjähriges Bestehen. Dr. Judith Schulze mit ihrem Ehemann Günther Schulze betreiben das Waisenhaus als Geschenk für das Heimatdorf von Judith...