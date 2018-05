Wie sich Armut in Helmstedt bekämpfen lässt

Wie lässt sich der Armut begegnen – in der Stadt und im Landkreis Helmstedt? Antworten soll eine Veranstaltung mit vielen Experten liefern, zu der der Förderverein Tagestreff Meilenstein am Donnerstag 31. Mai, um 18.30 Uhr in den Pferdestall, Am Ludgerihof 5, in Helmstedt einlädt. ...