Kein Selbstgänger – Der Weg einer Frau in den Landtag

Unter dem Titel „Liebe Mädels kommen in den Himmel, selbstbewusste Frauen in die CDU“, hatte der Kreisverband Helmstedt der Frauen-Union zu einem unterhaltsamen Abend eingeladen. Am 30. November 1918 trat in Deutschland das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für...