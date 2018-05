Traumhaft – Eine Wartehalle voller Leben

Helmstedt Der Helmstedter Bahnhof könnte so schön sein – Wie schön, das wird bis Donnerstag an drei Aktionstagen ausprobiert.

Der Bahnhof ist nicht wiederzuerkennen. Dunkler Teppichfußboden, ein Café, bequeme Sitzmöbel, eine Tourist-Info mit freundlich-fröhlichem Personal, ein Zeitungskiosk und über allem: lebhaftes Treiben. So attraktiv könnte der Helmstedter Bahnhof dauerhaft aussehen, wenn er in ein Willkommenscenter für den ganzen Landkreis verwandelt werden würde. Das ist Zukunftsmusik. Aber drei Tage lang dürfen wir alle schnuppern an dieser Zukunft.

Die Aktionstage „Unser Bahnhof 2020“, zu denen Stadt und Landkreis Helmstedt mit Unterstützung der Städte Schöningen und Königslutter die Bürger einladen, dauern bis Donnerstag. Viele Neugierige traten am Dienstag staunenden Blickes in die sonst so triste Wartehalle des Bahnhofs. Und sie blieben zum Teil recht lange, offenbar fasziniert von der ungewohnten „Aufenthaltsqualität“ des Gebäude-Inneren.

Es geht jedoch nicht nur darum, ein schöneres Bild vom Bahnhof zu entwerfen. Die optische Initialzündung soll Ideen fördern und Anstöße liefern: Wie lassen sich Helmstedt und der Landkreis touristisch erfolgreich vermarkten? Welche Angebote fehlen, welche Formen der Zusammenarbeit, auch über die Landesgrenze hinweg, sind nötig, um mehr Durchschlagskraft zu erzielen?

Gefragt sind dabei auch die Bürger. Einige Bahnhofsbesucher ließen sich am ersten Tag nicht lange bitten. Der Helmstedter Wulf Hein (71) betrachtete das „StartBahn“-Schild an der Fassade des Bahnhofs, eine Art Untertitel der Aktionstage, und meinte sofort: „Wir verkürzen den Begriff zu S-Bahn und schon haben wir das, was Helmstedt braucht.“ Gäbe es eine Anbindung Helmstedts an Braunschweig und Wolfsburg per S-Bahn, die Kreisstadt hätte bald zahlreiche Einwohner und Besucher mehr. Da ist sich Hein sicher.

Die Radwegeverbindung von Helmstedt nach Marienborn hatte am Dienstagmorgen Wilhelm Beese von den Heeseberg-Laufjunkies bei einer der geführten E-Bike-Touren getestet, die bis Donnerstag vom Bahnhof aus gestartet werden. Sein Fazit: „Der Weg durch den Wald müsste viel besser ausgeschildert und ausgebaut werden. Das ist doch eine wirklich wichtige Verbindung zwischen beiden Orten für Radler und Fußgänger.“

Für die Fahrrad-Touren, für Touren mit elektrogetriebenen Scuddys (siehe Bericht unten) wie auch für Ausflüge mit dem Shuttle-Bus nach Schöningen und Königslutter sind Anmeldungen bei der temporären Tourist-Info im Bahnhof möglich.

Am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr können sich Bürger beim Forum „Erwartungen an eine Touristinformation“ einbringen. Um 18 und um 20 Uhr gibt es dann Konzerte im Bahnhof – mit den Bands „Wolkenkratzer“ und Poly Ghost“. Damit soll ein junges Publikum angesprochen werden.

Sonja Knieke, Inhaberin von Muttis Suppenküche am Markt, versorgt die Bahnhofsbesucher an den drei Tagen mit Sandwiches, Suppen, Kuchen und Getränken. Das Miteinander der vielen Akteure gefalle ihr gut, sagte die 53-Jährige. „Auch wenn die Pläne für den Bahnhof nicht alle gleich umgesetzt werden können, so zeigt diese Aktion den Menschen doch, wie es funktionieren könnte. Und sie regt sie dazu an, mitzuhelfen und mitzugestalten.“