Spiel und Spaß auf dem Campingplatz

Spiel, Spaß und Erleben – Unter diesem Motto verbrachte der Campingclub Elm-Lappwald das verlängerte Muttertagswochenende auf dem Platz in Mariental-Horst. So zogen am Himmelfahrtstag nicht nur die Väter, sondern auch die Mütter mit einem Bollerwagen, Getränken, kleinem Imbiss und Musik durch den...