Diebe zerstören Scheibe wegen einer Sonnenbrille

Helmstedt Auf eine Sonnenbrille hatten es Auto-Aufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Helmstedt abgesehen.

Unbekannte Diebe brachen den Renault Laguna eines 37-Jährigen auf und stahlen die Brille im Wert von 250 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wagen stand seit Mittwochnachmittag in einer Garage an der Naumburger Straße. Am Donnerstagmorgen entdeckte der Besitzer die zerstörte Seitenscheibe. Vermutlich bemerkten die Täter, dass die Garagentür nicht abgeschlossen war und die Beute von außen gut sichtbar im Fahrzeuginneren lag. Zeugen wenden sich an die Polizei unter Telefon (0 53 51) 52 10.