Helmstedt Die traditionelle Trinitatismesse wird am Sonntag, 27. Mai, vom Helmstedter Kammerchor Vela Cantamus aufgeführt.

Europa-Premiere in der Walpurgis-Kirche

Das Konzert des Kammerchores Vela Cantamus findet in diesem Jahr in der St.-Walpurgis-Kirche (Schusterkirche) in Helmstedt statt. Der musikalische Leiter, Andreas Lamken, hat für dieses Konzert ein besonders reizvolles Programm zusammen gestellt.

Die Motette Os Justi von Anton Bruckner und das Nunc Dimittis (Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren) von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingen zunächst während der Andacht, die von Pfarrer Daniel Kolkmann geleitet wird. Matthias Laidler wird die dem Konzert vorangestellte Andacht mit Orgelwerken von Josef Gabriel Rheinberger umrahmen.

Drei Motetten von Guy Forbes, David Dickau und Morten Lauridsen bilden den Auftakt des konzertanten Teils. Allen gemeinsam ist der Text O Nata Lux. „Es ist unglaublich, wie beeindruckend innig diese drei zeitgenössischen Komponisten diesen Text umgesetzt haben“, so Andreas Lamken in seiner Mitteilung.

Anschließend erwartet die Zuhörer eine europäische Erstaufführung: Sieben Miniaturen für Sopran solo und Streichquartett bilden das Requiem des südafrikanischen Komponisten Niel van der Watt. Zum Abschluss erklingt die Kleine Orgelsolo-Messe von Joseph Haydn. Die Missa in Honore Sancti Johanni de Deo erhielt ihren Beinamen durch das berühmte Duett zwischen Orgel solo und Sopran solo im Benedictus. Es ist eine der meist aufgeführten Messen Haydns.

Neben dem Helmstedter Kammerchor Vela Cantamus wirkt als Solistin Franziska Abram (Sopran) aus Hannover mit. Den Instrumentalpart übernehmen Mitglieder der Camerata Instrumentale Berlin sowie der Schöninger Kantor Matthias Laidler. Die Leitung hat Andreas Lamken.

Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 16.30 Uhr.