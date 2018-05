CDU will mit Bürgern über Parken diskutieren

Helmstedt In der Stadt Helmstedt soll ein Parkraumkonzept entwickelt werden. Erste Denkanstöße hat die Verwaltung in einer Ausschusssitzung gegeben. Nun will die CDU-Fraktion die Meinung der Bürger hören, und zwar bei einer Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 30. Mai, ab 19 Uhr im Helmstedter Schützenhaus....