Theater-AG des Julianum holt Dürrenmatt auf die Bühne

Die jungen Schauspieler werden am Montag, 25. Juni, um 19 Uhr im Brunnentheater Bad Helmstedt die Komödie „Romulus der Große“ des Schweizer Dramatikers Friedrich Dürrenmatt auf die Bühne bringen. Veröffentlicht im Jahr 1958, steht diese Komödie meist im Schatten der bekannteren Dürrenmatt-Stücke „Die Physiker“ und „Der Besuch der alten Dame“. Doch „Romulus der Große“ transportiert nach Auffassung der Theater-AG Aussagen, die zeitlos und relevant seien.

Am Beispiel eines künstlerisch verzerrten spätrömischen Reiches am Vorabend seines Untergangs hinterfragt Dürrenmatt nationales Pathos, imperiale Führungsansprüche und kulturelle Konflikte in einer Welt, deren Orientierung zerbricht. Kostenlose Karten gibt es ab sofort wochentags von 9.15 bis 9.35 Uhr und von 11.05 bis 11.25 Uhr im Forum des Julianum sowie in der Buchhandlung Gröpern 5 oder unter theater@sd-musik.de.