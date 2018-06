Kreis setzt ein Zeichen für den Sportstättenbau

Nach Jahren der Abstinenz will sich der Landkreis Helmstedt nun wieder finanziell an der Erhaltung und am Bau von Vereinssportstätten beteiligen. Der Kreistagsausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit stimmte am Donnerstag einer entsprechenden Förderrichtlinie zu. Dank der Förderrichtlinie, zu der noch der Kreistag seine Zustimmung geben muss, können nun wieder Sportstättenbau-Fördermitte...