Einbrecher steigen in Bäckerei-Filiale ein

Helmstedt Mit Wechselgeld in noch nicht bekannter Höhe flüchteten in der Nacht zum Freitag Einbrecher aus einer Bäckerei-Filiale in einem Lebensmittelmarkt am Elzweg in Helmstedt. Die Täter stiegen offenbar durch ein gewaltsam aufgebrochenes Dach des Einkaufsmarktes in die Räume der Bäckerei ein. Danach...