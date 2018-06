Pappkarton auf Herd fängt Feuer - Großeinsatz in Velpke

Groß Sisbeck In Groß Sisbeck in der Gemeinde Velpke ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Zum Glück wurde aber niemand verletzt.

In der Straße Am Schäfergarten in Groß Sisbeck in der Samstgemeinde Velpke kam es in den Nacht zu Samstag zu einem Feuer in einem Wohnhaus. Wie die Feuerwehr mitteilt, brach der Brand im ersten Obergeschoss aus. Durch eine unglückliche Verwechslung wurde eine Herdplatte an einem Kombinationsgerät von Herd und Kühlschrank eingeschaltet, wodurch auf diesem stehende Pappkartons in Brand gerieten.

Die Bewohner wurden durch ein Knistern wach und bemerkten das Feuer zum Glück schnell, erklärte Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter Sascha Kehlau. Alle verließen umgehend das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Die Rauchwarnmelder hatten zwischenzeitlich auch ausgelöst, so Kehlau weiter. Durch das Feuer wurde der Raum mit dem Kombigerät und eine kleine Sauna stark beschädigt. Insgesamt waren 77 Einsatzkräfte der Feuerwehr, darunter 21 aus Grasleben die zur Unterstützung geholt wurden, acht Einsatzbeamte der Polizei sowie ein Rettungswagen der Landkreises und später ein Rettungswagen des DRK mit je zwei Einsatzkräften. Gegen vier Uhr wurde die Einsatzstelle an die Besitzer übergeben. Über eine Schadenshöhe kann keine Auskunft gegeben werden. Zum Glück kam bei dem Brand keine Person zu Schaden.