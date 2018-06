Warberger Schützen proklamieren Könige

Immer diese Wiederholungstäter: König Ralf Nimz mit Königin Ingrid – so heißt das neue Königshaus der Schützen in Warberg. Nimz ist schon geübt. Er übernimmt die Bürde der Würde zwar von Helmut Rumpf, allerdings war er zuvor schon einmal König in oder besser von Warberg. ...