Wohnhaus-Brand in der Leuckartstraße in Helmstedt

Gegen 19.47 Uhr wurde am Sonntag die Helmstedter Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus auf der Leuckartstraße gerufen. Wie die Feuerwehr berichtet, stand die Küche in Flammen. Personen waren nicht im Gebäude - was zu Beginn des Einsatzes noch unklar war.

Mehrere Trupps drangen in das Haus ein, um das Feuer zu löschen. Anschließend lüftete die Feuerwehr das Gebäude mit Hochleistungslüftern. Für die weiteren Ermittlungen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle anschließend an die Polizei.