Stein rollt von Bornum auf Helmstedt zu

Der französische Philosoph Albert Camus ließ Sisyphos schön absurd den Stein bergauf rollen und dem US-Musiker Bob Dylan verdanken wir den berühmtesten und einflussreichsten „Rollenden Stein“ der Rockgeschichte. Am Mittwoch nun steigen Alfred Richter und Gerd Posenauer aus Bornum ins Thema ein. Sie werden einen 130 Kilogramm schweren Mühlstein von ihrem Dorf bis nach Helmstedt rollen. Für den Weltfrieden. Auch ein künstlerischer Akt – im weitesten Sinne.

Das Projekt „Stoning Roll“ basiert auf einer Idee des Künstlers Michael Flossbach aus Nordrhein-Westfalen. Der bearbeitete Mühlstein trägt auf einer Seite das Wort „Frieden“ in 44 Sprachen, auf der anderen Symbole von acht Weltreligionen. Bis zum 3. Oktober sollen es Freiwillige geschafft haben, den Stein vom Ausgangspunkt der Aktion in Dürscheid bei Bergisch-Gladbach bis zum Brandenburger Tor in Berlin zu rollen. Die weiterreichende Vision sieht vor, dass der Stein mit Hilfe menschlicher Muskelkraft bis nach Jerusalem gelangt, und danach um die ganze Welt.

Vorerst aber befindet er sich im Kreis Helmstedt. Freiwillige aus Cremlingen hatten ihn von dort am Montag bis vor Alfred Richters Haustür in Bornum gerollt. „Wenn sich spontan niemand finden würde für den Weitertransport, dann würde der Stein liegen bleiben, bis sich daran etwas ändert“, zitiert der Chef des Hotel-Restaurants Lindenhof aus dem Drehbuch dieser Friedensbewegung. Der kunstvoll verzierte Stein werde dann angekettet, um gegen Diebstahl geschützt zu sein.

Ganz so schwer wie Sisyphos werden es Richter und sein Nachbar Gerd Posenauer am Mittwoch auf ihrem Weg nach Helmstedt nicht haben. Die Mühlstein-Konstruktion verfügt über eine Mittelachse und eine Deichsel zum Ziehen oder Schieben. Dennoch wird das kein Spaziergang. „Wir werden über den Marktplatz von Königslutter und dann weiter über Schickelsheim und Süpplingenburg bis nach Helmstedt marschieren und Nebenstrecken benutzen“, erzählt Richter. Start ist um 8.30 Uhr, gegen 11.30 Uhr soll Süpplingenburg erreicht sein, zwei bis drei Stunden später das Kloster St. Marienberg in Helmstedt – das Ziel des Tages. Wie es von dort weitergehe, sei noch offen, sagte Richter am Dienstag.

Freiwillige aus Helmstedt, die den Stein gen Osten ziehen oder schieben wollen, finden nähere Auskünfte zu dem Projekt im Internet unter www.stoning-roll.com. Sie können auch den Projektsprecher Michael Weinmann anrufen unter (0176) 632 331 00 oder ihn per E-Mail kontaktieren unter: stoning.roll.mf@gmail.com.

Gastronom Alfred Richter opfert seinen freien Tag für die Aktion und hofft, dass der Stein in Helmstedt kein bisschen Moos ansetzen wird.