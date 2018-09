Königslutter präsentiert sich in bester Kürbislaune

Die Arbeitsgemeinschaft Marktplatz Königslutter richtete am Samstag das traditionelle Kürbisfest am Stadtpodest aus. Seit der Neugestaltung der „guten Stube“ in der Kernstadt haben es sich die 16 Mitglieder der AG zur Aufgabe gemacht, mit Veranstaltungen an diesem Platz die Belebung der Innenstadt...