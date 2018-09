Die Polizei suchte die Täter mehrere Stunden lang in und um den Tatort in Danndorf.

Polizei sucht Einbrecher in Danndorf mit Hubschrauber

Einen gehörigen Schrecken dürften Anwohner in Danndorf gestern Nachmittag bekommen haben. Zwischen 13.50 Uhr und 16.40 Uhr suchte die Polizei nach mutmaßlichen Einbrechern, wie deren Sprecher Sven-Marco Claus berichtete. Mehrere Funkwagen, Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz, „allerdings leider ohne Erfolg“, so Claus.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilt, hatte eine Hausbesitzerin um 13.50 Uhr die Polizei verständigt. Sie hatte bei der Rückkehr zu ihrem Grundstück in der Straße Trommelberg zwei Unbekannte aus ihrem haus kommen sehen, die sofort flohen, als sie die Frau sahen. Einer von ihnen habe ein Messer dabei gehabt, sagte die Zeugin der Polizei, sie sei aber nicht bedroht worden.

Laut Polizei konnten sich die Täter durch eine aufgebrochene Terassentür Zugang zu dem Haus verschaffen – hatten aber nur wenig Zeit, Diebesgut zu suchen. Sie erbeuteten eine Armbanduhr und Münzgeld.

Zwar sei die Suche erfolglos verlaufen, doch lobt Sven-Marco Claus ausdrücklich die schnelle Reaktion der Zeugin. „Je schneller wir Bescheid wissen, desto eher können wir handeln.“ Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die die Unbekannten auf ihrer Flucht beobachtet haben.

Beide sollen etwa 20 Jahre alt und schwarzhaarig sein; sie seien zudem von normaler Gestalt und etwa 180 cm groß. Die Gesuchten waren mit Blue-Jeans und einem dunkelblau oder schwarzem Oberteil mit Kapuze bekleidet, so die Polizei.

Auf ihrer Flucht liefen die Täter vom Grundstück am Trommelberg in Richtung des nahen Waldstückes, berichtet Polizeisprecher Sven-Marco Claus. „Möglicherweise sind sie über die Lärmschutzwand zur B188 geklettert. Es kann sein, dass dort ein Fluchtauto bereit stand – das sind aber nur Vermutungen“, so Claus.

Zeugen setzen sich bitte direkt mit der zuständigen Polizei Wolfsburg unter Telefon

(05361) 46460

in Verbindung.