Breitbandausbau: Wissensdurst und Kritik bei Infoabend

Mehr als 250 Menschen informierten sich bei einer der zahlreich im Landkreis geplanten Informationsveranstaltungen in einem Festzelt auf dem Schützenplatz in Süpplingen über den Breitbandausbau in ihren Gemeinden. Eingeladen hatte der Netzbetreiber Vodafone. Referent Jens Eschke nahm die Anwesenden zu Beginn in die Pflicht. Vodafone, sagte er, sei nur der Betreiber des künftigen Glasfasernetzes, Eigentümer bleibe der Landkreis...