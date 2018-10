Helmstedt: Autofahrer rammt 11-jährige Radfahrerin auf Landstraße

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag zwischen Mackendorf und Saalsdorf.

Helmstedt. Ein 11-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad ist am Samstag beim Zusammenstoß mit einem PKW zwischen Mackendorf und Saalsdorf schwer verletzt worden.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Wagens stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Laut Polizei kam es gegen 12.50 Uhr zu dem folgenschweren Zusammenstoß auf der Kreisstraße 44. Das Mädchen war den Ermittlungen zufolge mit ihrem Fahrrad von Mackendorf in Richtung Saalsdorf unterwegs. Sie war in Begleitung einer Freundin, die ebenfalls radelte. Der 62-Jährige war mit seinem Auto auch in Richtung Saalsdorf unterwegs.

„Die Mädchen wollten wohlmöglich nach links auf einen Feldweg abbiegen“, berichtete die Polizei. „Von hinten näherte sich der PKW- Fahrer und versuchte, den Radfahrerinnen auszuweichen. Eine Kollision mit dem 11-jährigen Madchen konnte der Fahrer jedoch nicht vermeiden.“

Das Mädchen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Wolfsburg geflogen, der Gesundheitszustand ist laut Polizei stabil. Bei dem Autofahrer hätten die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Schnelltest habe einen Wert von 0,99 Promille erbracht. Daher sei die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.