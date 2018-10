Falsch installierter Kamin Ursache für Hausbrand in Rhode

Einen Schaden von etwa 200 000 Euro hatte ein Feuer in einem Wohnhaus in Rhode am Donnerstagabend vor einer Woche angerichtet. Jetzt ist die Ursache für den verheerenden Brand geklärt: Auslöser war nach Polizeiangaben ein falsch installierter Kamin. Das ist das Ergebnis der Untersuchungen eines...