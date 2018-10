Viertklässler trauen sich plötzlich große Sprünge zu

Mit der Trendsportart Parkour sind Viertklässler der Driebe-Grundschule in Königslutter vertraut gemacht worden. Für Hilfestellung und Ratschläge sind Zehntklässler des Helmstedter Gymnasiums am Bötschenberg zustänig gewesen, die sich schon länger mit Parkour beschäftigen.

Schüler des Helmstedter Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö), allesamt Experten für Parkour, besuchten die Grundschule in Königslutter als Bestandteil eines Kooperationsangebotes. In der Sporthalle brachten sie den Viertklässlern einige Grundlagen nahe – und ernteten Begeisterung. Einer Fortsetzung oder möglicherweise sogar einer Verankerung von Parkour im sportlichen Alltag der Driebe-Grundschule stehen die Verantwortlichen nach dem Probetraining offen gegenüber.

Von Mauern, Zäunen, Geländern oder anderen Hindernissen lassen sich versierte Parkour-Sportler nicht aufhalten. Ziel bei dieser Sportart ist es, sich durch perfekte Körperbeherrschung spielerisch leicht und geschmeidig über Hindernisse aller Art hinweg zu bewegen. Parkourläufer bestimmen ihren eigenen Weg durch die urbane oder natürliche Umgebung. Kraft, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Koordination, Schnellkraft und Ausdauer sind gefragt, um die akrobatischen Sprünge sicher ausführen zu können.

Parkour kann als Individualsport oder in Gruppen betrieben werden. Den aus Frankreich stammenden Trendsport prägen zwei mentale Fähigkeiten: Konzentration und Selbsteinschätzung. „Es geht nicht um möglichst waghalsige Aktionen, sondern um die kontrollierte und auch ästhetisch ansprechende Fortbewegung über Hindernisse“, stellte Benedikt Böhm fest, er ist Parkour-Übungsleiter beim MTV Vorsfelde. In den Schulsport lasse sich Parkour als Bewegungsangebot für alle Altersstufen und für unterschiedliche motorische Fähigkeiten integrieren.

So hatten die Gabö-Schüler, die sich an ihrer Schule schon länger mit der Sportart beschäftigen, für die Viertklässler ein abwechslungsreiches „Hindernis-Angebot“ aus herkömmlichen Sportgeräten wie Kästen oder Barren aufgebaut. Und die Grundschüler waren in ihrem Bewegungsdrang kaum zu bremsen. „Schüler, die sonst im Sportunterricht nur mit viel Mühe zu motivieren sind, sind nun kaum aufzuhalten“, zeigte sich Driebe-Sportlehrerin Katrin Stübig erfreut und erstaunt gleichermaßen. „Am Anfang trauten sich etliche Kinder noch nicht einmal, über die niedrigsten Hindernisse zu springen. Doch das änderte sich quasi von Minute zu Minute“, berichtete Gabö-Schüler Jonathan, der gemeinsam mit einigen Mitschülern aus dem zehnten Jahrgang Hinweise und Hilfestellung gab. „Viele Kinder leiden heute unter Bewegungsarmut, auch etliche unserer Schüler. Deshalb sehen es wir als eine unserer Aufgaben, die Kinder gemäß ihrer Fähigkeiten in Bewegung zu bringen. Und wenn das mit einem Angebot wie Parkour besser klappt als mit herkömmlichem Sportunterricht, dann soll uns das recht sein“, stellte Driebe-Schulleiterin Andrea Ruppert fest.

Mit Hilfe der Sportart gelinge es bestens, das Selbstbewusstsein der Schüler zu stärken. „Sie können sich Stück für Stück steigern. Das gibt Mut, vielleicht auch einmal ein kleines Stück über sich hinauszuwachsen“, erklärte Schulleiterin Ruppert. Möglich wäre es nun, so die Überlegungen von Ruppert und Sportlehrerin Stübig, Parkour zunächst auch auf dem umgestalteten Driebe-Außengelände unter Einbeziehung der neuen Spielgeräte anzubieten. „Das könnte im Rahmen unseres Ganztagsangebotes laufen. Und letztendlich kann ich mir auch vorstellen, Parkour mit den Schülern im freien Gelände zu betreiben“, sagte Ruppert.