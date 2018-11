Schulen und Kitas reißen Velpker Haushalt ins Minus

Die Samtgemeinde Velpke steckt in einer unangenehmen Spirale: Schulen und Kindertagesstätten bringen, so sagte es Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke, den Haushalt in Schieflage. Gleichwohl sei der Entwurf für das kommende Jahr durchaus vertretbar. In seiner jüngsten Sitzung hatte der...