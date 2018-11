Völlig ausgebrannt ist am Dienstagabend ein Sportwagen auf der A2 zwischen Helmstedt und Rennau.

Rund zwei Stunden dauerte am Mittwochabend ein Einsatz der Feuerwehr Helmstedt auf der A2 in Fahrrichtung Braunschweig. Wie Pressesprecher Alexander Weis berichtete, sei Mercedes McLaren Sportwagen in Brand geraten.

Während des Einsatzes explodierten nach Angaben der Feuerwehr Leichtmetalle, das Feuer an diesen Stellen wurde zusätzlich mit Bindemittel gelöscht.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Braunschweig lag der bei Schaden bei rund 175.000 Euro.