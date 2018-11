Einbruch in Pizzeria in Helmstedt

Die Helmstedter Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Bahnhofstraße. Vermutlich sind die dreisten Einbrecher Donnerstagnacht in die Pizzeria eingebrochen, teilt die Polizei am Freitagmittag mit. Die Täter drangen gewaltsam über ein Kellerfenster in das Restaurant ein. Sie...