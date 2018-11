Bastelstübchen in Velpke öffnet zum letzten Mal

. Adventskränze, Glückwunschkarten, Dekoartikel, Mützen, Puppenkleidung und noch vieles, vieles mehr: Doris Uhdes Bastelstübchen in Velpke ist bekannt für die vielseitigen Handarbeiten, die Doris Uhde über mehr als 15 Jahre lang in liebevoller Arbeit anfertigte. Mehrere Märkte im Jahr hielt sie in...