Der neue Stall bietet Platz für 900 Hühner

Mit einer Lieferung ihres neuen mobilen Hühnerstalls noch vor Weihnachten hatte Ehepaar Löhmann aus Süpplingen eigentlich nicht gerechnet. Doch seit Dienstag steht er in vollem Ausmaß in der Feldmark bei Süpplingen. Und die Fahrt des 15 Tonnen schweren Hauses war nicht ohne, denn es kam in der Nacht zuvor im Ganzen und deshalb per Schwertransport aus Vechta. Ein Unterfangen, das auch für die Firma neu gewesen sei, erzählt Christoph...