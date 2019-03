700 Kurden aus aller Welt feiern in Lehre ihr neues Jahr

Stimmungsvoll und fröhlich, weltoffen und traditionell feierten am Donnerstag die Kurden aus der Region ihr Neujahrsfest in der Börnekenhalle in Lehre. Eingeladen hatte der kurdische Kulturverein Wolfsburg. Schon seit mehr als 2700 Jahren feiern die Kurden stets am 21. März ihr Neujahrsfest, das...