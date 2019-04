Führungswechsel bei der Feuerwehr Süpplingenburg

Ratsvorsitzende Sabine Siegmund sagte es in ihren einleitenden Worten: „Immer, wenn es in der Samtgemeinde Nord-Elm um die Feuerwehr geht, sind die Kameraden zahlreich dabei.“ So auch am Montagabend bei der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Frellstedt als es galt, offiziell den Führungswechsel bei...