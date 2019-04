Zwei der jungen Afghanen sind in Flechtorf abgehauen

Geschichten von geflüchteten Menschen gehören zum Alltag der Zollfahnder in Deutschland. Sechs junge Afghanen haben sie vor einer Woche an der A2 in Helmstedt aus einem Lkw-Anhänger befreit, wir berichteten ausführlich über diesen Fall. Mit dem Aufgriff durch die Beamten enden solche Geschichten aber nicht. Auch diese nicht.

Die Flüchtlinge im Alter von 14 bis 17 Jahren waren nach eigenen Angaben mithilfe von Schmugglern in Serbien auf den Lkw-Anhänger gelangt, in dem sie vier Tage verbrachten, bis sie in Helmstedt bei einer Kontrolle des Zolls entdeckt wurden. Bei der polizeilichen Befragung sollen sie Italien und Frankreich als Ziel ihrer Flucht angegeben haben. Zwei der sechs jungen Afghanen sind diesem Ziel seit Sonntag womöglich schon wieder ein Stück näher gekommen. Denn nach einer kurzen Unterbringung bei einer Familie in Flechtorf setzten sich die beiden Minderjährigen am Sonntagmorgen nach dem Frühstück unbemerkt ab.

Durften sich die jungen Afghanen auf diese Weise absetzen? „Wir haben die jungen Flüchtlinge ja nicht in einer geschlossen Anstalt untergebracht, das wäre Freiheitsentzug“, erläutert die Geschäftsbereichsleiterin Jugend des Landkreises, Christine Klapproth-Hock.

Vielmehr nehme das Jugendamt unbegleitete minderjährige Ausländer vorläufig in Obhut, für die Betroffenen ein Angebot auf der Basis von Freiwilligkeit. „Zuerst kümmern wir uns um die drei Punkte sicher, satt und sauber“, erläutert die Expertin. Gemeint ist damit eine Grundversorgung, es wird sich um die Aufgegriffenen gekümmert. „Im nächsten Schritt dann klären wir die näheren Umstände der Flucht und suchen nach Lösungen für die weitere Unterbringung.“

Im Fall der beiden aus Flechtorf verschwundenen jungen Afghanen griff der Landkreis wegen des akuten Handlungsbedarfs auf eine der Pflegefamilien zurück, die für solche Situationen zur Verfügung stehen. Im weiteren Verlauf wäre geklärt worden, was mit den Minderjährigen geschieht. Dazu kam es nicht mehr. Die jungen Flüchtlinge zog es weiter, vermutlich zu ihren Familien, die sich irgendwo in Europa aufhalten.

Welche Angehörigen die Jugendlichen haben und wo sie leben, das versucht das Jugendamt in Gesprächen herauszufinden. „Dazu benötigen wir in aller Regel Dolmetscher und die müssen mit feinem Gespür versuchen, an die wichtigen Informationen zu gelangen“, berichtet Christine Klapproth-Hock. Nach einer Flucht voller Entbehrungen und traumatischer Erlebnisse könne man nicht erwarten, dass die Betroffenen einfach munter drauflos plaudern. Es gelte, ihre Verschlossenheit mit Geduld zu überwinden.

Die sechs jungen Afghanen hätten kein Wort Deutsch gesprochen. Einer von ihnen befinde sich derzeit noch bei einer Pflegefamilie, um drei weitere kümmere sich ein Träger der Jugendhilfe. „Junge Flüchtlinge haben oft ein festes Ziel und sind nur schwer aufzuhalten“, erzählt die Geschäftsbereichsleiterin. „Sie sind gut vernetzt mit ihren Landsleuten hierzulande und haben als wichtigstes Utensil ein gutes Handy dabei.“

Von den Flüchtlingen ohne Aufenthaltstitel zu unterscheiden sind die Asylbewerber. „Ein Asylbewerber in einem laufenden Verfahren kann einen Ausbildungsplatz in Deutschland annehmen“, erklärt Kreis-Dezernent Wolfgang Herzog. Die Gewährung des Ausbildungsplatzes sei aber getrennt zu betrachten. „Auf das Asylverfahren als solches hat das keinen Einfluss.“

Das Jugendamt versuche, Flüchtlingen und Asylbewerbern ein „Beziehungsangebot“ zu machen, berichtet Christine Klapproth-Hock weiter. Helmstedt als kleine Stadt sei für sie auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv. Um so erstaunlicher, dass von den 56 minderjährigen und unbegleiteten Asylbewerbern, die der Landkreis 2015 und 2016 zugewiesen bekommen habe, nur drei als „abgängig“ eingestuft werden mussten. „In vielen Fällen ist uns eine Familienzusammenführung gelungen“, berichtet Christine Klapproth-Hock. „Wenn die Asylbewerber volljährig werden, gehen sie häufig in eine Betreuung und beginnen eine Ausbildung.“

Dass eine Ausbildung wichtig sei, um in Deutschland einen Job zu bekommen, müsse in den meisten Fällen erst deutlich gemacht werden. „Natürlich wollen die jungen Männer am liebsten gleich Geld verdienen.“ Eine Ausbildung sei aber der viel bessere Weg, um in unserer Gesellschaft anzukommen. „Da entsteht viel kollegiales Miteinander.“ Der Netzwerkarbeit mit den Berufsbildenden Schulen komme diesbezüglich viel Bedeutung zu. „Wir haben einen jungen Mann, der lässt sich jetzt zum Zahnarzthelfer ausbilden“, erzählt Christine Klapproth-Hock. Für junge Deutsche wäre das wohl eine absolut untypische Berufswahl.

Kommen wir zurück zu den beiden aufgegriffenen Flüchtlingen, die sich in Flechtorf abgesetzt haben. Wie verfahren die Behörden in solchen Fällen? „Wir geben eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf und wenn Beamte die jungen Leute irgendwo aufgreifen, dann werden sie zurück zu uns in den Landkreis Helmstedt gebracht“, erläutert die Geschäftsbereichsleiterin Jugend. Als Minderjährige würden sie dann erneut in Obhut genommen werden.

Dezernent Wolfgang Herzog ergänzt: „Die jungen Afghanen ohne Passdokumente sind natürlich sofort registriert worden. Ihre Fingerabdrücke wurden genommen, damit eine Identifizierung möglich ist, wenn sie woanders aufgegriffen werden.“