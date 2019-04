Neubau- und Abrisskosten werden ermittelt

Kontrovers und emotionsgeladen war die Diskussion im Bauausschuss der Samtgemeinde Nord-Elm und lief dennoch auf eine einstimmige Empfehlung hinaus. Das Thema Nord-Elm-Halle stand am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Wolsdorf auf der Tagesordnung. Kontroverse war also zu erwarten. Zunächst gab Samtgemeine-Bürgermeister Matthias Lorenz eine aktuelle Zusammenfassung. Für den Hallenneubau in Warberg sollen Fördergelder aus dem neu...