Psychiatriezentrum holt Pflegekräfte von den Philippinen

Im Awo Psychiatriezentrum in Königslutter fangen Pflegekräfte von den Philippinen an. Das Projekt stellten vor (von links): Dennis Berger, Geschäftsbereichsleiter Personalmanagement, Pflegedirektorin Iris Lauterbach, Geschäftsführer Thomas Zauritz sowie Johanna Strobel vom Personalmanagement.

Eines betonen die Gesprächspartner: Im Awo Psychiatriezentrum (APZ) Königslutter gibt es keinen akuten Mangel an Pflegepersonal. Aktuell seien alle Stellen mit insgesamt fast 600 Mitarbeitern besetzt. Aber: Die Situation werde immer schwieriger. Wie Pflegedirektorin Iris Lauterbach während eines Pressegesprächs in der Klinik deutlich machte, gebe es immer weniger Fachkräfte, was sich unter anderem durch einen Bewerberrückgang bemerkbar mache.

Einem möglichen Mangel versucht das Psychiatriezentrum aktiv entgegen zu steuern und bemüht dafür verschiedene Instrumente. Ein neues stellten die Verantwortlichen nun vor: Erstmals holt das Haus Mitarbeiter von den Philippinen nach Deutschland. Anfang Mai kommen die ersten beiden Pflegekräfte, insgesamt werden es in den nächsten Wochen sechs sein. Eine überschaubare Zahl für den Anfang und für ein Projekt, bei dem alle schauen müssen, wie es sich überhaupt entwickelt.

Konkret wurde es seit etwa einem Jahr vorbereitet, führt Lauterbach aus. Dafür sei unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, der Allianz für die Region und der Arbeitsagentur zusammengearbeitet worden. „Wir haben uns für die Philippinen entschieden, weil die Pflegekräfte dort eine hochwertige Ausbildung bekommen, der Stellenwert von Familie und Älteren noch ein anderer ist, und wir das Gefühl haben, dass sie sich gut in Deutschland integrieren können“, zählte die Pflegedirektorin Gründe auf, warum die Entscheidung auf ein so ein entferntes Land gefallen ist.

Zusammen mit Dennis Berger, dem Geschäftsbereichsleiter Personalmanagement, sowie Johanna Strobel vom Personalmanagement, hat Iris Lauterbach vor genau einem Jahr Bewerbungsgespräche vor Ort geführt. Seither hatten die sechs schließlich ausgewählten Kräfte Zeit, um sich auf ihr Kommen nach Deutschland vorzubereiten. Dazu gehört zum Beispiel der Abschluss eines Sprachkurses auf B1-Niveau. Zudem haben sie einen Vorbereitungskurs mit interkulturellem Training und Infos zur Pflege in Deutschland bekommen. „Eingesetzt werden die neuen Mitarbeiter in der Gerontopsychiatrie, zunächst als Krankenpflegehelfer“, verdeutlichte Dennis Berger.

Das entspreche nicht dem Standard ihrer Bachelor-Ausbildung, die deutlich theoretischer als die Ausbildung in Deutschland sei und mit der sie zum Teil sogar leichte medizinische Aufgaben übernehmen dürften. Doch Ziel sei es, dass die Filipinos in Deutschland innerhalb eines Jahres eine Anerkennungsprüfung machen.

Dabei werden sie nicht alleine gelassen, denn auch das Pflegepersonal in Deutschland wurde auf das Kommen der neuen Kollegen vorbereitet. Zudem haben sich Mentoren gefunden, die den philippinischen Kräften zur Seite stehen sollen. Wohnen werden sie in einer durch die Klinik angemieteten Wohnung. Ein enormer Aufwand, gibt auch Geschäftsführer Thomas Zauritz zu. Er werde aber für ein auf Dauer angelegtes Projekt betrieben.