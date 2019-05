Viele Danndorfer Vereine bringen sich ein beim Maibaumfest

„Der Baum ist ein Zeichen der Gemeinschaft.“ Das sagte Torsten Krack. Er ist Prädikant in der evangelischen Kirche Danndorf. Am 1. Mai zelebrierte er die Andacht zum Auftakt des 19. Maifestes auf der Maibauminsel im Siek, organisiert von der im Jahr 2000 gegründeten Maibaumgruppe. Der Baum in...