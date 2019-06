Ausstellung in Königslutter – Ganz schön bunt, dieses Leben

Die Galerie befindet sich auf dem Gelände des Awo-Psychiatriezentrums (APZ) in Königslutter. „Britta Ahrens ist in Münster geboren und hat sich nach ihrer Meisterprüfung als Goldschmiedin immer schon mit der Malerei beschäftigt“, berichtet Monika Hilbert-Jansen vom APZ. 2014 sei ihr der Bodenstedtpreis für Kunst und Kultur durch die Stadt Peine verliehen worden. Ahrens habe an verschiedenen Fortbildungen an verschiedenen Akademien teilgenommen und sie habe „voller Hingabe“ das Event „Offene Ateliers im Peiner Land“ organisiert.

„Auf ihren farbenfrohen Acrylbildern finden sich Menschen, Emotionen, Landschaften und Stimmungen, die ihre Bilder ausdrucksstark präsentieren“, schreibt Monika Hilbert-Jansen in einem Pressetext. Über sich selbst sagt Britta Ahrens darin: „Nach wie vor sind es Menschen, die mich künstlerisch beschäftigen. In ungewohnter Umgebung, in merkwürdigen Beziehungen zueinander, auch mal mit einem Huhn auf dem Kopf, in unterschiedlichen Mal-Techniken von realistisch bis Comic auf ein- und demselben Gemälde. Skurriles oder völlig Abstraktes darf bleiben. Das Bild muss so weit offenbleiben, dass es eine Geschichte erzählt.“

Mit Acrylfarben malt Ahrens am liebsten, sagt Hilbert-Jansen. „Weil keine andere Farbe ihr so viel Spielraum bietet, um Neues auszuprobieren. Die Technik eignet sich auch perfekt, um verschiedene Gestaltungselemente miteinander zu kombinieren. Die Künstlerin ist mit ihren farbenfrohen Gemälden Trägerin diverser Kunstpreise.“

Die Ausstellung ist bis 26. Juli in der Galerie im Quadrat im Bergcafé zu sehen: montags bis freitags 9.30 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr.