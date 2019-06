Am Freitag rockt Königslutter wieder am Museum

Wenn Britta Edelmann auf die letzten zehn Jahre Rocknacht in Königslutter zurückblickt, fällt ihr erstmal irgendwie nichts ein, was in dieser Zeit herausgestochen haben könnte. Begründung: „Es war so viel.“ Und dann zählt sie doch eine Begebenheit nach der anderen auf. Herausragend zunächst im...