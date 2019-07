Lauter Lob für die Aerie-Macher in Querenhorst

Es hingen zwar immer wieder dunkle Wolken am Himmel, doch die hatten diesmal keinen Einfluss auf das Aerie-Festival. Am Samstag feierten etwa 900 Menschen die zweite Auflage der Open-Air-Veranstaltung auf dem alten Sportgelände hinter dem Sport- und Kulturzentrum Querenhorst. Zwölf Stunden Musik aus Indie, Rock und Pop von elf Bands, dazwischen von DJ Nick Look aus Königslutter und zur After-Show-Party vom DJ-Team „Indie.Disko.Gehn“ –...