So gehen Fans elektronischer Musik auf Festivals – wie hier bei einer Rave-Veranstaltung in Göttingen

Rave in the Sun – Megaparty am 3. August in Helmstedt

Bereits Anfang des Jahres hatten wir – selbst staunend – für das erste August-Wochenende ein Rave-Festival angekündigt. Und tatsächlich: Der Veranstalter hält Wort. Am 3. August kommen die Freunde elektronischer Musik in Helmstedt auf ihre Kosten. Stattfinden soll die große Party im ausgedienten Skaterpark des Kaisergartens von 14 bis 24 Uhr.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Besucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Kinder und Jugendliche dürfen nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten auf das abgezäunte Gelände an der Beendorfer Straße. „Und bei 1000 ist Schluss. Mehr Gäste gibt der Platz nicht her.“ Dies erklärt Peter Groß bei einem Besuch in unserer Redaktion. Er ist der Vorsitzende eines in Braunschweig gegründeten Vereins, der sich den wummernden Tranceklängen von Rave- und Technomusik verschrieben hat.

Von Beruf ist Peter Groß Krankenpfleger im Helmstedter Klinikum, das Dasein eines Eventmanagers (mit abgelegter Prüfung) ist ein Hobby des 57-Jährigen. Erfahrung im Organisieren solcher Veranstaltungen hat er bereits in Braunschweig gesammelt. Dort hat er sechs Jahre lang ein ähnliches Festival namens „Deep del Sol“ auf die Beine gestellt. „Unser Ziel ist, dass unsere Kultur für jeden erreichbar bleibt – also die Veranstaltung komplett unkommerziell geplant ist“, lautet das Credo von Groß und seinen Mitstreitern.

Weil das in Braunschweig zuletzt immer schwieriger geworden sei, zieht sich der Verein von dort zurück – und schwenkt um auf Helmstedt. „Hier wollen wir die Szene beleben. Und wir sind gekommen, um zu bleiben“, betont Peter Groß.

Die Kreisstadt darf sich demnach geehrt fühlen, wenn regionsweit bekannte Discjockeys ihre größtenteils selbst produzierte beziehungsweise abgemischte Musik auflegen. Das sind Jerome Camera, Andreas Baranowski, Steven und Luc Kalkbrenner, Nick Liebe, Christian Asmann und Rene Schneider.

Dem Vernehmen nach gebe es keine Probleme mit Auflagen der Behörden, ganz im Gegenteil: „Die Helmstedter Stadtverwaltung unterstützt uns, wo sie nur kann“, schwärmt der Veranstalter. Genügend Dixie-Klos sind bestellt, Sicherheitspersonal und Catering-Firmen engagiert und schließlich, mit das Wichtigste, soll ein Generator den Strom für Beschallung und Bühnentechnik liefern.

Tische und ein paar Sitzgelegenheiten wird es nur an Getränke- und Imbissständen geben. Ansonsten mögen es sich die Besucher auf eigenen Decken bequem machen. Wer Getränke oder Spraydosen einschleusen will und dabei ertappt wird, muss das Gelände verlassen beziehungsweise wird gar nicht reingelassen.

Am Ende hofft Peter Groß, dass es ein schöner Abend wird, die Leute Spaß haben und „wir vielleicht ein kleines Plus machen“ – um eine Grundlage für die nächste Veranstaltung zu schaffen, am liebsten wieder in Helmstedt.