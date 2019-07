Jedes Tor bringt in Danndorf Geld für die Trostinsel

Der TSV Danndorf lädt vom 4. bis zum 11. August zur 36. Auflage seiner Sportwoche in das Waldstadion Danndorf. Auf dem Programm stehen verschiedene Fußballturniere bei gutem Essen und reichlich Geselligkeit. Auch die Männer der ersten Herrenmannschaft greifen in das Geschehen ein, dann mitunter schon in ihren neuen Trikots. Mit ihnen wollen die Herren in ihrer Kreisligasaison 2019/20 richtig Geld erspielen. Denn auf der Werbefläche der Spielkleidung ist dann das Logo des Treffpunkts Trostinsel in Wolfsburg zu sehen. Und genau dorthin soll am Ende der Saison möglichst viel Geld aus der Mannschaftskasse gehen. Pro Tor ein Euro, und das von möglichst vielen Menschen.

Die Idee gleicht dem eines Sponsorenlaufes. Für jeden Kilometer geben Gönner eine vorab vereinbarte Summe für einen ebenfalls vorab festgelegten guten Zweck. In Danndorf soll jedes vom TSV in dessen Kreisligaspielen geschossene Tor Geld in die Kasse der Mannschaft spülen. „Dafür suchen wir Menschen, die unser Projekt unterstützen“, schreibt Sören Gregor vom TSV in einer Mail an unsere Zeitung. Je mehr Menschen nämlich als Pate jeweils einen Euro pro Tor geben, desto mehr Geld kommt am Ende beim Treffpunkt Trostinsel an. Das ist übrigens ein Angebot des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche, die den Verlust eines Angehörigen verkraften und verarbeiten müssen.

Um Teil der Benefizaktion zu werden, braucht der Verein jeweils Namen und Telefonnummer der Paten, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine gute Gelegenheit, das zu erledigen, ist die Sportwoche. Die beginnt am 4. August um 11 Uhr mit einem Kleinfeldturnier der zweiten Herrenmannschaft. Am 5. August geht es ab 18. Uhr um den Familie-Gatys Pokal. In der Vorrunde treffen der WSV Wendschott I, der TSV Hehlingen I, der TSV Danndorf I und der SSV Vorsfelde II aufeinander.

An Tag drei, 6. August, laufen ab 18 Uhr die Vorrundenspiele zum Ewald-Borgfeld Pokal. Angemeldet haben sich der Helmstedter SV I, der SV Reislingen/Neuhaus II, der TSV Brechtorf I sowie der TuS Neudorf-Platendorf II. Die Altsenioren des TSV Danndorf bestreiten am Mittwoch, 7. August, um 18 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen die Altsenioren des WSV Wendschott. Am Donnerstag, 8. August, sowie am Freitag, 9. August, stehen ab 18 Uhr die Finalspiele der beiden Pokale an. Das exakte Programm samt Rahmenveranstaltungen wollen die Verantwortlichen noch auf der Internetseite des Vereins veröffentlichen: www.tsv-danndorf.de.