Ingenieurdienstleister Bertrandt baut in Flechtorf

So soll der neue Bertrand-Standort in Flechtorf aussehen.

Flechtorf. Bertrandt zieht von Triangel in einen Neubau an der A39 in Flechtorf. Für die Mitarbeiter soll es durch den Umzug Verbesserungen geben.

Das Flechtorfer Gewerbegebiet wächst weiter. Wie Julia Nonnenmacher, Pressesprecherin des Unternehmens, mitteilt, wird die Bertrandt-Betriebsstätte Triangel in der Gemeinde Sassenburg im Kreis Gifhorn im Sommer 2020 an einen neuen Standort in Flechtorf verlegt. „Dieser Standort wird komplett neu errichtet und bietet neben seiner attraktiveren Lage auch zahlreiche Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so die Sprecherin in einer Mitteilung. Umziehen werden laut Nonnenmacher alle Bereiche mit Ausnahme des Akustikzentrums, das in Sassenburg bleiben wird.

Der neue Standort in Flechtorf befindet sich direkt an der A39. Von Wolfsburg aus kommend liegt das Gelände rechterhand direkt hinter der Autobahnabfahrt zum Industriegebiet Heinenkamp. Das Gelände weist eine Fläche von ca. 68.000 Quadratmetern auf. Dies entspricht etwa sechs Fußballfeldern. Bebaut wird das Grundstück mit zwei großen miteinander verbundenen Hallen. „Wir haben uns schon länger nach einer Möglichkeit für einen neuen Standort umgeschaut. Ein neu errichteter Standort hat den großen Vorteil, dass wir ihn komplett nach unseren Vorstellungen gestalten und somit Optimierungen in vielen Bereichen erzielen können, wie moderneres Arbeitsumfeld, Effizienzsteigerungen durch Anpassungen von Arbeitsabläufen, Verbesserungen hinsichtlich der Energie- und Umweltbilanz sowie langfristiges Wachstumspotenzial“, erklärt Ralf Domogalla, technischer Niederlassungsleiter bei Bertrandt. Mit dem neuen Standort werde sich Bertrandt also sowohl vergrößern als auch verbessern.

Bertrandt wird mit allen Bereichen, darunter zum Beispiel die Logistik, vom bisherigen Standort in Triangel in der Gemeinde Sassenburg im Sommer 2020 nach Flechtorf ziehen. Das Bertrandt-Akustikzentrum, das ebenfalls über den Industriepark in Triangel zu erreichen ist, wird hingegen an seinem aktuellen Standort bleiben. „Am neuen Standort haben wir nun genügend Platz, um einen Bereich aus Triangel und vom Hauptstandort in Tappenbeck zusammenzuführen. Auch dadurch generieren wir Optimierungen und Synergien. Ein weiterer Vorteil ist, dass der neue Standort näher an Kunden und Partnern sein wird“, so Ralf Domogalla.

Verwirklicht wird das Bertrandt-Projekt von der Firma Garbe Industrial Real Estate, die das Automobillogistikzentrum laut einer Mitteilung entwickelt. In der rund 32.000 Quadratmeter großen Immobilie werde der Ingenieurdienstleister Bertrandt diverse Fahrzeugteile lagern und seriennahe Prototypen entwickeln. Mit den Erdarbeiten sei bereits Anfang Juli begonnen worden. Mitte kommenden Jahres soll das Objekt fertig sein.

Das Automobillogistikzentrum entsteht auf einem 68.000 Quadratmeter großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate Ende vergangenen Jahres erworben hatte. Die geplante Immobilie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Eine knapp 17.900 Quadratmeter große Halle ist für den Fahrzeugbau vorgesehen und wird mithilfe von Trennwänden in einzelne Arbeitsbereiche unterteilt. In einer zweiten, 13.800 Quadratmeter großen Halle sollen Fahrzeugkomponenten wie Airbags, Stoßdämpfer, Reifen und Ersatzteile gelagert werden. Hinzu kommen etwa 3100 Quadratmeter Büroflächen, die sich auf die beiden Bereiche verteilen.

Ausgestattet wird das Automobillogistikzentrum mit insgesamt 14 Überladebrücken und 16 ebenerdigen Sektionaltoren. Auf dem Außengelände entstehen Stellplätze für 249 PKW und sechs LKW. 35 Millionen Euro wird Garbe Industrial Real Estate in die Projektentwicklung investieren.

„Mit dem Neubau stellen wir einmal mehr unser Know-how in Sachen Unternehmensimmobilien unter Beweis, die produktionsnahe und logistische Dienstleistungen unter einem Dach miteinander kombinieren“, wird Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate, in einer Mitteilung zitiert. „Mit der Bertrandt AG haben wir einen der größten Engineering-Dienstleister als langjährigen Mieter gewinnen können.“

Positiv beeinflusst wurde die Standortentscheidung durch die gute Verkehrsanbindung. Die Anschlussstelle an die Autobahn 39 ist nur 500 Meter vom entstehenden Automobillogistikzentrum entfernt. Über die Autobahn 39 sei der Standort auch an die Autobahn 2 Hannover – Berlin angebunden. red