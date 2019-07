Unbekannte erbeuten Geld und Schmuck aus Helmstedter Wohnung

Unbekannte haben laut Polizeiangaben bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Roten Torweg in Helmstedt Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Tat geschah am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 18.50 Uhr.

Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand begaben sich die Täter über den Garten an das Objekt. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten durch dieses ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch zu bezifferndem Wert. Anschließend verließen sie das Haus wieder und verschwanden unerkannt.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen. red