Autodiebe stehlen Audi von APZ-Besucherparkplatz

Einen silber-metallic-farbenen Audi A3 haben Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 12.20 Uhr vom Besucherparkplatz des Awo-Psychiatriezentrums an der Straße Vor dem Kaiserdom entwendet. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, hatte der 55 Jahre alte Besitzer seinen 13 Jahre alten Wagen ordnungsgemäß verschlossen dort abgestellt.

Durch den Diebstahl sei dem Eigentümer ein Schaden von rund 4500 Euro entstanden. Da zu diesem Zeitpunkt reger Besucherverkehr herrscht, hofft die Polizei, dass andere Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben.

Zeugenhinweise auf den Autodiebstahl am Mittwoch nimmt

das Polizeikommissariat in Königslutter am Gerichtsweg unter der Telefonnummer (05353) 94105-0 entgegen.