Rave-Festival in Helmstedt abgesagt – Zuspruch zu groß

Die Träume von einem Rave-Festival in Helmstedt sind vorerst ausgeträumt. Die Premiere, die am Sonnabend, 3. August, auf dem Gelände des Kaisergartens an der Beendorfer Straße stattfinden sollte, wurde abgesagt. Der Grund ist: Im Vorfeld zeichnete sich offenbar ein solch großer Zuspruch ab, dass der Veranstalter die Grenzen der Machbarkeit kommen sieht. Der eingezäunte Park ist schlichtweg zu klein. In einer Pressemitteilung legte...