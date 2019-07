Großer Flächenbrand bei Ochsendorf

Ein großer Flächenbrand hält aktuell am Freitagnachmittag Feuerwehren aus Königslutter und der Umgebung in Atem. Auf einem offenbar zum Teil abgemähten Getreidefeld in der Nähe von Ochsendorf steht alles in Flammen. Nähere Informationen gibt es aktuell noch nicht. Aus der Leitstelle der Feuerwehr hieß es: „Im Einsatz sind alle Wehren aus dem Umfeld.“ Dazu gehören offenbar auch Wehren aus dem Bereich der Samtgemeinde Nord-Elm. Offenbar...