Lidl und Fachmarktzentrum eröffnen bald in Königslutter

Bereits seit Wochen läuft der innerstädtische Verkehr auf der Wolfsburger Straße in Königslutter einspurig und wird per Bedarfsampel geregelt. Am Dienstag und Mittwoch nun wird die Straße im Kreuzungsbereich Fischersteg komplett gesperrt. Grund sind Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in diesem Bereich. „Für den Lidl- und Fachmarktzentrum-Neubau musste der Knotenpunkt ausgebaut werden“, informierte die städtische Bauwesen-Fachbereichsleite...