Schwerer Unfall auf der A2 bei Rennau

Am Samstagabend, 3. August, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Autobahn 2 in Höhe der Ausfahrt Rennau miteinander.

Rennau. Am Samstag kam es auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten. Die Autobahn war in Fahrtrichtung voll gesperrt.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 kurz vor der Abfahrt Rennau/Süpplingen in Fahrtrichtung Hannover ereignet. Die Autobahn wurde zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung voll gesperrt. Nach Angaben von Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, ist durch den Unfall eine Person in ihrem Fahrzeug schwerverletzt eingeklemmt worden. Zum Unfallhergang gab Weis an, dass wohl zwei Fahrzeuge kurz vor der Ausfahrt Rennau kollidiert sind. Ein Fahrzeug blieb auf der Seite liegen, die 77-jährige Fahrerin wurde mit ihrem Arm unter dem Auto eingeklemmt.

Der Rüstzug Helmstedt und die Ortsfeuerwehr Barmke waren im Einsatz

Anrufer meldeten den Verkehrsunfall gegen 18 Uhr. Der Rüstzug Helmstedt und die Ortsfeuerwehr Barmke rückten aus, um eine sogenannte Crash-Rettung durchzuführen. Die schwer verletzte Person wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrtrichtung Hannover war voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf sieben Kilometern.