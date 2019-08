Gesetzentwurf aus Sachsen-Anhalt betrifft Lappwaldsee

Helmstedt. Könnte der Tourismus am Lappwaldsee durch Schutzkonzepte in Sachsen-Anhalt eingeschränkt werden? Darum ging es am Dienstag in Helmstedt.

Trotz der Sommerpause lud der kürzlich erst gegründete Planungsverband Lappwaldsee am Dienstagabend zu einer Sitzung ins Helmstedter Rathaus ein. Der Grund: Das Land Sachsen-Anhalt hat nach intensiven und zuweilen kontrovers geführten Diskussionen einen Gesetzesentwurf „Grünes Band der Erinnerung Sachsen-Anhalt vom Todesstreifen zur Lebenslinie“ auf den Weg gebracht. Er sieht vor, das Grüne Band als Nationales Naturmonument ausweisen zu lassen.

Unter einem „Nationalen Naturmonument“ verstehe man eine neue Schutzgebietskategorie, die sowohl naturschutzfachlich schützenswerte Biotope als auch kulturhistorisch bedeutsame Objekte in ihrem Schutzzweck vereint, heißt es in dem Gesetzesentwurf. Bis zum Herbst soll das Gesetz stehen.

Das Ziel, das Grüne Band als Naturmonument auszuweisen, hat jedoch direkte Auswirkungen auf die zukünftigen touristischen Planungen des Planungsverbandes Lappwaldsee, den die Stadt Helmstedt und die andere Anrainer-Gemeinde Harbke (Sachsen-Anhalt) Ende April gebildet haben.

Konkret geht es um zwei Bereiche am Lappwaldsee, die von dem Gesetzesvorhaben betroffen wären: Im Nord-Osten, wo unter anderem über eine Umverlegung der Bundesstraße B 244A nachgedacht werde, und außerdem ein breiterer Streifen im Süd-Westen. Dort könnte das Gesetz nachhaltig Einfluss auf die Entwicklung eines attraktiven Rundweges um den See haben, konstatierte Helmstedts Erster Stadtrat Henning Konrad Otto.

So heißt es in dem Gesetzentwurf in Paragraf 10 zum Beispiel, dass das Befahren mit Fahrrädern im Geltungsbereich des Nationalen Naturmonuments außerhalb des Kolonnenweges und außerhalb von befestigten Straßen und Wegen nicht erlaubt sei. Das Dilemma sei jedoch, dass sich der Kolonnenweg in Abschnitten nicht für den Fahrradverkehr eignen würde, „wir also dort um einen Parallelweg mit Schwarzdecke kaum herumkommen werden“, verdeutlichte Otto am Dienstagabend im Rathaus. Eine Option, die der Entwurf in seiner jetzigen Form in Paragraf 11, Punkt 9, durchaus nicht ausschließe, weil „Maßnahmen zur Schaffung von touristischer Infrastruktur“ als Ausnahmen zugelassen werden sollen.

„Sollte der Gesetzentwurf in der uns vorliegenden Form in Kraft treten, könnten wir sehr gut damit leben“, betonte Helmstedts Erster Stadtrat. Doch dass es im Detail so komme, sei eben nicht sicher. Gegenwärtig befände sich der Entwurf in der öffentlichen Auslegung und es bestehe die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen als Stellungnahmen abzugeben. „Wir als Planungsverband sollten ebenfalls die Chance nutzen und eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf einreichen“, empfahl Otto. Ein Vorschlag, den Ratsherr und Planungsverbandsmitglied Uwe Strümpel unterstützte. „Es wäre fatal, wenn am Ende ein Gesetz verabschiedet wird, das uns bei der touristischen Erschließung des Lappwaldsees einschränken würde“, brachte es Strümpel abschließend auf den Punkt.