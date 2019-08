Schöninger sehen sich 35 Jahre nach dem Abi wieder

37 von 58 Schulabgängern, die das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen im Jahr 1984 mit dem Abitur in der Tasche verlassen haben, trafen sich jüngst zum Klassentreffen nach 35 Jahren in ihrer alten Schule wieder. Einige Ehemalige sind in der Region geblieben, viele haben Studium und Beruf in das gesamte Bundesgebiet verstreut. Die weiteste Anreise erfolgte laut einer Mitteilung von etwas nördlich von Marseille.

Fünf ehemalige und teilweise noch aktive Lehrerinnen und Lehrer komplettierten die Runde. Während der Schulführung staunten die ehemaligen Schüler über die baulichen Veränderungen. Heute gibt es eine Mensa, einen tollen Außenbereich, neu konzipierte Klassenräume in modernen Farben und einen hochmodernen Chemieraum, in dem „aufgrund der Sicherheitsbestimmungen kaum noch mit Chemikalien experimentiert werden darf“, wie der pensionierte Chemielehrer schmunzelnd erläuterte.

Anschließend traf sich die Gruppe im Paläon mit Führung durch die Ausstellung.