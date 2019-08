Beim Velpker Sportverein startet neuer Zumba-Kurs

„Tanz dich fit“ – so lautete das Motto beim Velpker Sportverein (VSV) für Erwachsene. Tanzbegeisterte konnten laut einer Mitteilung in zwei mehrwöchigen Kursen zu Jahresbeginn dem Weihnachtsspeck den Kampf ansagen, oder einfach mal etwas Neues ausprobieren und jede Menge Spaß haben.

Beim Dance-Attack konnten die Teilnehmer verschiedene Tanzstile ausprobieren. Von Streetdance, über Partydance bis zu Videoclipdance, war für jeden etwas dabei. Fetzige Beats in Kombination mit einfachen Schrittfolgen – das war die Grundidee dieses Kursus. Die Teilnehmer hatten dabei sichtlich Spaß.

Beim zweiten Kursus ging es dann mit Zumba-Fitness weiter, wo lateinamerikanische Rhythmen den Körper in Bewegung versetzten. Reggaeton, Cumbia, Merengue und Cha Cha Cha waren nur einige Stile, die binnen der jeweils 60 Minuten getanzt wurden.

Wer auch Lust hat, mal zu tanzen, der kann jederzeit zum kostenlosen Probetraining vorbei kommen, wie es in der Mitteilung steht. Unter der Leitung des DTB-Dance-Trainer und lizenzierten Zumba-Instructors Stefan Jähne gibt es immer mittwochs beim Dance-Attack (19.30 bis 20.30 Uhr) und beim Zumba-Fitness (20.30 bis 21.30 Uhr) im Gymnastikraum am Sportplatz rund auf der Tanzfläche.

Seit mittlerweile drei Jahren sind die „Goldies“ beim Velpker SV am Start und zeigen beim wöchentlichen Training, dass es für Freude am Sport keine Altersbeschränkung gibt. Jeweils in sechs-bis acht-wöchigen Kursen können die Teilnehmer beim Velpker SV zu lateinamerikanischen Beats tanzen. Einfache Schrittfolgen und gelenkschonende Bewegungen sind Teil dieses Sportangebotes. Es können sich noch neue Teilnehmer dazustoßen und sich zu einem der nächsten Kurse anmelden.

Neben dem wöchentlichen Training in der Halle geht es für die Tänzerinnen und Tänzer am Sonntag, 8. September, beim Sommerfest in Velpke auf die Bühne. Mit dabei sind neben den Streetdancegruppen mit Teilnehmern im Alter von 6 bis 50 Jahren auch die „Goldies“ vom Zumba-Gold.

Zu sehen gibt es auf dem Fest verschiedene Trainingschoreografien aus den Bereichen Streetdance, Partydance und Videoclipdance.

Als Höhepunkt werden die „Silly Life Crew-Kids“ zu sehen sein. Sie präsentieren ihren neuen Showmix, mit dem es am Wochenende 28. und 29. September bei „Rock Your Contest“ in Wolfenbüttel an den Start geht. red

Kurse

Dance-Attack, ab 23. Oktober, 6 Wochen, 30 Euro. Zumba-Fitness, ab 23. Oktober, 6 Wochen, 30 Euro. Kombi-Ticket Dance-Attack/Zumba 50 Euro.

Zumba-Gold (Einsteiger), Kurs 1 ab 15. August, 7 Wochen, 56 Euro; Kurs 2 ab 24. Oktober, 6 Wochen, 48 Euro.

Info/Anmeldung: E-Mail s.jaehne@rhythm-of-motion.de